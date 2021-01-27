Реализация проекта переброски транзита белорусских грузов в российские порты потребует модернизации железной дороги. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец

Нужда заставила: Санкции ЕС не мешают Европе работать с Лукашенко © Александр Младенов/Aero

«Без модернизации железной дороги говорить о серьезных масштабах переброски таких транспортных потоков не приходится. В том числе и нефтепродуктов, и насыпных грузов, например, калийных удобрений», — считает Дмитрий Болкунец.

По его словам, возможно, потребуется использовать для нефтепродуктов незагруженную нитку нефтепровода «Дружба».

«Можно сделать из нефтепровода нефтепродуктопровод, чтобы поставлять в терминал переработанные нефтепродукты», — сказал собеседник издания.

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В августе прошлого года Александр Лукашенко заявил о возможной переориентации грузопотоков из прибалтийских портов в другие в ответ на позицию Литвы в отношении политического кризиса в Белоруссии.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.