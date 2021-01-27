Правительство России 27 января утвердило проект соглашения с Белоруссией о перевалке белорусских нефтепродуктов через порты РФ. Объем транзита в этом году может достичь двух миллионов тонн.
«Без модернизации железной дороги говорить о серьезных масштабах переброски таких транспортных потоков не приходится. В том числе и нефтепродуктов, и насыпных грузов, например, калийных удобрений», — считает Дмитрий Болкунец.
По его словам, возможно, потребуется использовать для нефтепродуктов незагруженную нитку нефтепровода «Дружба».
«Можно сделать из нефтепровода нефтепродуктопровод, чтобы поставлять в терминал переработанные нефтепродукты», — сказал собеседник издания.
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В августе прошлого года Александр Лукашенко заявил о возможной переориентации грузопотоков из прибалтийских портов в другие в ответ на позицию Литвы в отношении политического кризиса в Белоруссии.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.