В данный момент АЗС в аренде в различных у абонентов и продолжают работать.
Национализировав Приватбанк и взяв на себя все его долги, государство не смогло получить контроль над этими предприятиями и терпит убытки, причем объекты были переданы без права их возвращения, рассказал политолог Владислав Дзивидинский.
«Такая ситуация продолжает вытягивать прибыли из уже национализированного Приватбанка, и логично, что нужно обращаться в суд для того, чтобы это исправить. Нелогично, что это произошло аж в 2021 году, а не в 2016-м», подчеркнул он.