Приватбанк подал в суд на 38 заправочных станций (АЗС), принадлежащих Игорю Коломойскому, за то, что те задолжали по договорам финансового лизинга 2 миллиарда гривен, говорится в сообщении телеканала «ДнепрТВ» от 27 января

Пророчество Коломойского и констатация Саакашвили © скриншот видео "DW на русском"

Национализировав Приватбанк и взяв на себя все его долги, государство не смогло получить контроль над этими предприятиями и терпит убытки, причем объекты были переданы без права их возвращения, рассказал политолог Владислав Дзивидинский.

«Такая ситуация продолжает вытягивать прибыли из уже национализированного Приватбанка, и логично, что нужно обращаться в суд для того, чтобы это исправить. Нелогично, что это произошло аж в 2021 году, а не в 2016-м», подчеркнул он.