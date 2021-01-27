«Это ответственный человек и профессионал, которому я доверяю. Попросила госпожу Гаврилицу собрать правительственную команду и разработать программу кабинета, сконцентрировавшись на развитии экономики и борьбе с коррупцией», — сказал Санду.
В течение 15 дней кандидат в премьеры должен предложить новый состав правительства и свою программу. Поддержать его кандидатуру должен минимум 51 депутат из 101. Если премьер не будет назначен, то президент предложит новую кандидатуру.
Если же депутаты не поддержат нового кандидата, то глава государства получит право распустить парламент. Премьер-министр Ион Кику подал в отставку в декабре минувшего года, чтобы создать возможность для роспуска парламента.
Гаврилица руководила Минфином Молдавии в правительстве Санду с июня по ноябрь 2019 года.
Гаврилица — выпускница юридического факультета в Государственном университете Молдавии и Гарвардского института государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди. В течение трех лет она работала в Лондоне экономистом в глобальном Фонде инноваций.