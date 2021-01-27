Новым главой правительства Молдавии может стать экс-министр финансов Наталья Гаврилица. Ее кандидатуру представила президент Майя Санду на брифинге 27 января

«Это ответственный человек и профессионал, которому я доверяю. Попросила госпожу Гаврилицу собрать правительственную команду и разработать программу кабинета, сконцентрировавшись на развитии экономики и борьбе с коррупцией», — сказал Санду.

Союз восточноевропейских «тигров»: Санду в гостях у Зеленского © пресс-служба президента Украины

Если же депутаты не поддержат нового кандидата, то глава государства получит право распустить парламент. Премьер-министр Ион Кику подал в отставку в декабре минувшего года, чтобы создать возможность для роспуска парламента.

Гаврилица руководила Минфином Молдавии в правительстве Санду с июня по ноябрь 2019 года.

Гаврилица — выпускница юридического факультета в Государственном университете Молдавии и Гарвардского института государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди. В течение трех лет она работала в Лондоне экономистом в глобальном Фонде инноваций.