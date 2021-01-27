Толстой напомнил европейским коллегам, что у Навального была непогашенная судимость и он нарушил требования условного наказания, за что и был арестован.
«Он не политический заключенный, каким вы его здесь представляете и каким он сам хочет казаться», — приводит слова Толстого РИА Новости.
Российский парламентарий также отметил, что РФ предприняла огромное количество усилий, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего с Навальным в самолете.
При этом Толстой подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с ПАСЕ, «но опираясь на факты, а не на выкрики и наглые пропагандистские клише, которые мы сегодня, к сожалению, слышим в этом зале в течение сессии».