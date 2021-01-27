Блогер Алексей Навальный не политический заключенный, каким его пытаются представить на Западе и каким он хочется казаться, сказал вице-спикер Госдумы и ПАСЕ, глава делегации РФ в ассамблее Петр Толстой в ходе заседания ПАСЕ по ситуации с «отравлением» Навального 27 января

ПАСЕ не хочет остаться без России в угоду Украине © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

«Он не политический заключенный, каким вы его здесь представляете и каким он сам хочет казаться», — приводит слова Толстого РИА Новости.

Российский парламентарий также отметил, что РФ предприняла огромное количество усилий, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего с Навальным в самолете.

При этом Толстой подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с ПАСЕ, «но опираясь на факты, а не на выкрики и наглые пропагандистские клише, которые мы сегодня, к сожалению, слышим в этом зале в течение сессии».