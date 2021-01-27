Литва добивается справедливости для белорусского народа путем судебного преследования силовых структур Белоруссии. Об этом глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал на дистанционном семинаре по ситуации в Белоруссии, передает Sputnik Литва

Дмитрий Болкунец: Закат эпохи Лукашенко продолжается © РИА Новости, Владимир Трефилов

На встрече присутствовала и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

«Продолжающиеся протесты народа Белоруссии, несмотря на холода и жестокие репрессии, показывают, что стремление к демократии нерушимо», — сказал глава МИД Литвы.

Ландсбергис призвал власти Евросоюза усилить давление на Александра Лукашенко и его окружение.

Как сообщалось ранее, белорусская оппозиция добивается расследования более 20 уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов Белоруссии. Одно из уголовных дел уже было заведено в декабре прошлого года генпрокурором Литвы по статье «Пытки»

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.