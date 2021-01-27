«Собрание даст старт некому конституционному процессу, который хронологически завершится в конце этого года референдумом, но подменить референдум оно не может», — отметил Дзермант.
По его словам, ВНС — совещательный орган для того, чтобы согласовать мнения граждан, которые представят делегаты, с направлениями того, как это видит высшее политическое руководство.
Дзермант предположил, что после референдума в связи с конституционной реформой статус Всебелорусского народного собрания может измениться.
Полностью прочитать интервью можно здесь.
11-12 февраля в Белоруссии пройдет VI Всебелорусское народное собрание. Президент Александр Лукашенко заявил, что никаких решений, призванных изменить основной закон страны, делегаты этого съезда принимать не будут.