Для внесения поправок в конституцию необходимо проведение референдума, а Всебелорусское народное собрание имеет полномочия лишь совещательного органа. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант

«Собрание даст старт некому конституционному процессу, который хронологически завершится в конце этого года референдумом, но подменить референдум оно не может», — отметил Дзермант.

Лукашенко озвучил сроки разработки проекта новой Конституции Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Дзермант предположил, что после референдума в связи с конституционной реформой статус Всебелорусского народного собрания может измениться.

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11-12 февраля в Белоруссии пройдет VI Всебелорусское народное собрание. Президент Александр Лукашенко заявил, что никаких решений, призванных изменить основной закон страны, делегаты этого съезда принимать не будут.