По его словам, ВНС напоминает съезд фанатов Александра Лукашенко, потому что там не представлены никакие оппозиционные силы.
«Там 2700 кандидатов, отобранных по спискам комитета госбезопасности, поэтому это собрание — исключительно пиар Александра Лукашенко. Это собрание никогда не рассматривалось как место, где могут принимать какие-то решения, Лукашенко просто озвучивает эти решения», — рассказал политолог.
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Шестое в истории современной Белоруссии Всебелорусское народное собрание состоится 11 и 12 февраля. Однако еще накануне Нового года президент Александр Лукашенко заявил, что никаких решений, призванных изменить основной закон страны, делегаты этого съезда принимать не будут.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.