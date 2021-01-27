Всебелорусское народное собрание (ВНС) не имеет никаких полномочий для принятия каких-либо решений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец

По его словам, ВНС напоминает съезд фанатов Александра Лукашенко, потому что там не представлены никакие оппозиционные силы.

«Там 2700 кандидатов, отобранных по спискам комитета госбезопасности, поэтому это собрание — исключительно пиар Александра Лукашенко. Это собрание никогда не рассматривалось как место, где могут принимать какие-то решения, Лукашенко просто озвучивает эти решения», — рассказал политолог.

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Нужда заставила: Санкции ЕС не мешают Европе работать с Лукашенко © Александр Младенов/Aero Александр Лукашенко заявил, что никаких решений, призванных изменить основной закон страны, делегаты этого съезда принимать не будут.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.