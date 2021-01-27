Бывший глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Виктор Гвоздь рассказал о возможностях России взять Киев в начале 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости 27 января

По словам Гвоздя, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) тогда не было ни одной боеспособной части.

«ПЗРК ставили, чтобы прикрыть парламент, потому что не знали, чем прикрыть Киев в то время. Четырнадцатый год, конец февраля», — сказал Гвоздь.

Если бы в Крыму тогда началось кровопролитие, то российские военные имели бы возможность начать операцию, добавил экс-глава СВР.

«Вдоль границы была развернута стотысячная группировка, только ждали, чтобы можно было перейти. И они бы маршем в то время, март месяц, дошли бы до Днепра», — добавил он.

Климкин и Крым. Как Запад шаг за шагом признает регион российским © МИД Украины Юрий Ильин рассказал, что в 2014 году после госпереворота киевский режим планировал жестко подавить недовольство в Крыму и не собирался урегулировать ситуацию мирным путем.

Так, Виталий Кличко заявлял, что с полуостровом поступят «жестче, чем с Киевом». Неонацист Олег Тягнибок заявлял, что крымчане «умоются кровью», и пригрозил «сломать их, как веник».

Генерал-полковник Михаил Коваль, исполнявший обязанности главы Минобороны Украины, рассказывал, что в 2014 году Крым мог «утонуть в крови», если бы ВСУ начали там стрелять.