По результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), рейтинг партии «Слуга народа» обвалился на 9%, а президента Владимира Зеленского снизился с 26,2% в декабре до 19,8% в январе.
«Резкий рост тарифов привел к резкому росту разочарования и в отношении «Слуги народа», и в отношении президента. Параллельно на общественное мнение оказывает давление и вопрос борьбы с коррупцией, и вопрос мира на Донбассе, но ключевым вопросом стал именно тарифный», — объяснил политолог.
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Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%.