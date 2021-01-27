Резкий рост тарифов привел к тому, что украинцы разочаровались во Владимире Зеленском и партии «Слуга народа». Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Тарифы и убытки. Главное в экономике Украины 16–22 января © Украина.ру/Стрингер Владимира Зеленского снизился с 26,2% в декабре до 19,8% в январе.

«Резкий рост тарифов привел к резкому росту разочарования и в отношении «Слуги народа», и в отношении президента. Параллельно на общественное мнение оказывает давление и вопрос борьбы с коррупцией, и вопрос мира на Донбассе, но ключевым вопросом стал именно тарифный», — объяснил политолог.

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Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%.