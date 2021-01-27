Инсталляция открыта на проспекте Победы. Она представляет собой стилизованное дерево и необработанные камни-валуны, на которых будут размещаться фотографии времен немецкой оккупации Киева в 1941-1943 годах, сделанные немецким военным фотографом.
«Мы должны помнить, что не замечать диктатуру, не замечать нацизм, не замечать такого отношения к человечеству, к народу, к традициям просто невозможно. Поэтому помним и замечаем. Вечная память всем жертвам холокоста», — заявил он.
Зеленский также отметил, что необходимо «делать больше, чем возможно, для сохранения правды о холокосте и для распространения правды».
По словам президента, это нужно для того, чтобы подобные преступления никогда не повторились.
Инсталляция «Взгляд в прошлое» — это стилизованное дерево и необработанные валуны, на которых будут размещаться фотографии времен немецкой оккупации Киева.
Дерево со сломанными ветвями символизирует прерванную жизнь.