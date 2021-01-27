Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии инсталляции «Взгляд в прошлое» в Киеве по случаю Международного дня памяти жертв холокоста. Об этом 27 января он сообщил в Facebook

Инсталляция открыта на проспекте Победы. Она представляет собой стилизованное дерево и необработанные камни-валуны, на которых будут размещаться фотографии времен немецкой оккупации Киева в 1941-1943 годах, сделанные немецким военным фотографом.

«Мы должны помнить, что не замечать диктатуру, не замечать нацизм, не замечать такого отношения к человечеству, к народу, к традициям просто невозможно. Поэтому помним и замечаем. Вечная память всем жертвам холокоста», — заявил он.

Вакцины и не только. Зеленский вынуждает украинцев ехать в Крым и Донбасс © пресс-служба президента Украины

По словам президента, это нужно для того, чтобы подобные преступления никогда не повторились.

Инсталляция «Взгляд в прошлое» — это стилизованное дерево и необработанные валуны, на которых будут размещаться фотографии времен немецкой оккупации Киева.

Дерево со сломанными ветвями символизирует прерванную жизнь.