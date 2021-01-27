Кабинет министров Украины утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов по поручению президента Владимира Зеленского до 7% годовых. Об этом 27 января сообщается на сайте главы государства

«Глава государства неоднократно делал акцент на важности уменьшения процента по кредитам на приобретение жилья. С прошлой осени ряд банков начал предоставлять ипотеку под 10%, но президент поставил задачу снизить процентную ставку до 7%», — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что доступная ипотека была среди важных пунктов его предвыборной программы. Кроме того, это очередной шаг Украины в направлении цивилизованного мира и обеспечения достойной жизни граждан.

Просрочившим ипотеку расслабляться рано. Зеленский наложил вето на важный закон © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые желают приобрести квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно. Отмечается, что в ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года.

Ранее Кабмин утвердил программу по удешевлению стоимости ипотечных кредитов «Доступные кредиты 5-7-9%». Планируется, что благодаря этой программе ипотека станет доступнее.