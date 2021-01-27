«Глава государства неоднократно делал акцент на важности уменьшения процента по кредитам на приобретение жилья. С прошлой осени ряд банков начал предоставлять ипотеку под 10%, но президент поставил задачу снизить процентную ставку до 7%», — говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что доступная ипотека была среди важных пунктов его предвыборной программы. Кроме того, это очередной шаг Украины в направлении цивилизованного мира и обеспечения достойной жизни граждан.
Постановление предусматривает, что Фонд осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости.
Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.
Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые желают приобрести квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно. Отмечается, что в ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года.
Ранее Кабмин утвердил программу по удешевлению стоимости ипотечных кредитов «Доступные кредиты 5-7-9%». Планируется, что благодаря этой программе ипотека станет доступнее.