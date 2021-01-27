Украинский бодибилдер, проживающий в Казахстане, Юрий Толочко, заключивший брак с резиновой куклой Марго, вновь изменил ей, пока она находится в «больнице» после поломки. На этот раз объектом страсти эпатажного спортсмена стала замороженная курица. Видео с ней мужчина на днях опубликовал в Instagram

«ASMR с курицей. После свадьбы Марго не выдержала. Я люблю много секса, я люблю бдсм, я люблю странный секс. Она всегда терпела такие нагрузки, но потом что-то пошло не так. Ей становится лучше. Но я боюсь снова ее сломать. Я решил найти другие сексуальные объекты. Вы знаете, я могу испытывать оргазм от предметов и еды…» — написал Толочко.

Минкульт Украины закупил комиксы о принцессах-лесбиянках за 666 тыс. гривен © vsirazom.ua

Бодибилдер заявил, что продолжит искать объекты любви, так как он принял решение, что кукла Марго будет его старшей, но не единственной женой. Украинец готов взять вторую супругу, причем вне зависимости от того, кем или чем она будет. При этом мужчина уточнил, что будет счастлив, если кто-то подарит ему резиновую копию его самого, ведь ему «нравится заниматься сексом с собой».

Читайте также: Украинский бодибилдер, женатый на секс-кукле, изменил ей, пока она была в «больнице».

Почти сразу после свадьбы в декабре 2020 года секс-кукла бодибилдера сломалась, и ее пришлось сдать в ремонт. Ранее спортсмен рассказывал о том, что до Марго встречался с реальными женщинами, но она «затмила всех», потому что это была «любовь с первого взгляда».