Представители «Правого сектора» пикетируют Министерство юстиции Украины, обвиняя министра Дениса Малюську якобы в сотрудничестве с рейдерами. Об этом 27 января сообщает «Обозреватель»

«Участники пикета обвиняют министра юстиции Дениса Малюську в "заигрывании" с "рейдерами", которые якобы пытаются отобрать рынок "Столичный". Хотя на самом деле бойцы ВС уже более месяца резвятся по заказу реального рейдера, известной киевской предпринимательницы Влады Молчановой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на днях антирейдерская комиссия во главе с Малюськой приняла решение об отмене внесенных «черными регистраторами» изменений в госреестр права собственности в отношении имущества рынка «Столичный», на которое было наложено судебное обременение.

Из-за реформы Минюста Украины служебным собакам грозит смерть © alabaiusa.com / flickr

Ранее в Киеве началась бессрочная акция протеста возле рынка «Столичный» под лозунгом «Продаешь и покупаешь на «Столичном» — финансируешь войну на Донбассе». Протестующие заявили, что рынок принадлежит бизнесмену и бывшему члену Партии регионов Юрию Иванющенко (Енакиевскому).

В июле 2015 года в Мукачево произошла перестрелка между «Правым сектором», с одной стороны, и людьми из окружения экс-депутата Михаила Ланьо, а также полицией — с другой. В результате конфликта погибли три человека.

*Деятельность организации запрещена в РФ