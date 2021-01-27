«Участники пикета обвиняют министра юстиции Дениса Малюську в "заигрывании" с "рейдерами", которые якобы пытаются отобрать рынок "Столичный". Хотя на самом деле бойцы ВС уже более месяца резвятся по заказу реального рейдера, известной киевской предпринимательницы Влады Молчановой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на днях антирейдерская комиссия во главе с Малюськой приняла решение об отмене внесенных «черными регистраторами» изменений в госреестр права собственности в отношении имущества рынка «Столичный», на которое было наложено судебное обременение.
Кроме того, сообщается, что к организации пикетов могут быть причастны представители так называемого «Закарпатского батальона» «Правого сектора», которые фигурировали в деле о стрельбе в Мукачево и в ряде более мелких рейдерских скандалов.
Ранее в Киеве началась бессрочная акция протеста возле рынка «Столичный» под лозунгом «Продаешь и покупаешь на «Столичном» — финансируешь войну на Донбассе». Протестующие заявили, что рынок принадлежит бизнесмену и бывшему члену Партии регионов Юрию Иванющенко (Енакиевскому).
В июле 2015 года в Мукачево произошла перестрелка между «Правым сектором», с одной стороны, и людьми из окружения экс-депутата Михаила Ланьо, а также полицией — с другой. В результате конфликта погибли три человека.
*Деятельность организации запрещена в РФ