Депутаты Верховной Рады рассматривают возможность запрета на пересылку алкоголя через международные почтовые и экспресс-отправления. Заседание парламента 27 января транслировал телеканал «Рада»

Выпьем с горя; где же кружка? Алкогольное наследие Пушкина © РИА Новости, Игнатович | Перейти в фотобанк

Закон предлагает ввести электронное декларирование международных почтовых и экспресс-отправлений. Операторы почтовой связи и экспресс-перевозчики будут подавать соответствующие реестры — временные и дополнительные.

Под запретом в случае принятия закона окажутся алкогольные напитки и/или табачные изделия, пересылаемые в адрес граждан или отправляемые гражданами независимо от стоимости.

Ранее мужчина угрожал гранатой продавщице АЗС в Киеве, которая отказалась продавать ему алкоголь.