В частности, депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект. За проголосовали 346 парламентариев.
Закон предлагает ввести электронное декларирование международных почтовых и экспресс-отправлений. Операторы почтовой связи и экспресс-перевозчики будут подавать соответствующие реестры — временные и дополнительные.
Под запретом в случае принятия закона окажутся алкогольные напитки и/или табачные изделия, пересылаемые в адрес граждан или отправляемые гражданами независимо от стоимости.
Ранее мужчина угрожал гранатой продавщице АЗС в Киеве, которая отказалась продавать ему алкоголь.