Служба безопасности Украины опубликовала воспоминания киевлян о массовых расстрелах в Бабьем Яру. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook 27 января

Документы выложили в день памяти жертв холокоста на сайте электронного архива «Украинского освободительного движения».

«Миллионы невинных людей были уничтожены нацистами, а сотни тысяч погибли в Бабьем Яру. В документах, которые сейчас хранятся в архиве СБУ, есть воспоминания киевлян, которые жили неподалеку от места страшных расстрелов», — говорится в сообщении СБУ.

Кто убивал людей в Бабьем Яру? Историческая амнезия украинской элиты © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк Марии Луценко.

«Я видела, как людей раздевали и расстреливали над обрывом, детей туда бросали без расстрела… Однажды к нам во двор забежал подросток, весь в крови, просил дать ему воды. Он упал в овраг невредимым и после окончания расстрелов выбрался из-под трупов… В августе 1943-го начали откапывать трупы, складывали вперемешку с дровами, обливали горючим и сжигали», — рассказала Луценко.

В июле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский обсудил с членами наблюдательного совета фонда «Мемориал холокоста «Бабий Яр» строительство мемориала в Киеве.

В Бабьем Яру в сентябре-октябре 1941 года было расстреляно свыше 100 тысяч человек, главным образом евреев, цыган, киевских караимов, а также советских военнопленных. Расстрелы осуществляли немецкие оккупационные войска и украинские коллаборационисты.