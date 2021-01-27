Продюсер Бари Алибасов не явился на судебное заседание по решению судьбы квартиры, которую бывшая жена и актриса Лидия Федосеева-Шукшина подарила ему. В СМИ появлялась информация о том, что жилье артист продал и потратил деньги, однако выяснилась, что экс-супруги все-таки делят квадратные метры без Алибасова, написал сайт «Дни.ру» 27 января

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«Кровь перестала доходить до участков мозга, связанных с короткосрочной памятью. А если кровь не доходит туда достаточно долго, происходит отмирание этих тканей мозга. Он может стать овощем», — рассказал Бари Алибасов-младший.

Он обвиняет в случившемся Федосееву-Шукшину и ее окружение, которые, по мнению звездного сына, довели продюсера до такого состояния. Нелестно высказался Алибасов-младший и о директоре отца Вадиме Горожанкине, которого он совсем недавно уволил.

«Если Горжанкин еще хотя бы слово вякнет, мы откроем на него судебное дело. Если он еще раз пропиарится за наш счет, то окажется в тюрьме», — заявил сын артиста.

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Имя продюсера «НА-НА» последнее время часто появляется в новостных лентах. Летом 2019 года он якобы случайно выпил чистящее средство, спутав его с соком, а в конце 2020 года — оказался в больнице с передозировкой средства для повышения потенции. Продюсер утверждает, что просто перепутал таблетки.

Позже была информация о том, что все нажитое он оставил в наследство обезьяне Маше, потом — о желании продюсера покончить с собой, затем — новости о его разводе с Шукшиной, далее — не менее яркое заявление любовницы Виктории Полторацкой с требованием денег и недвижимости за рождение ребенка, которым она якобы беременна от артиста.

Позже появлялись данные о скандалах в семье, покушении на Алибасова-старшего и его госпитализации.