Министерство культуры Украины закупило больше тысячи книг в жанре комикс для детей про однополую любовь. Об этом на днях сообщила общественная организация «Все вместе!» на своем сайте

Отмечается, что за счет госбюджета Министерство культуры Украины и «Украинский институт книги» приобрели 1240 экземпляров книги «Принцесса+принцесса: долго и счастливо», которая издана в виде комикса на тему ЛГБТ-отношений. Детям от пяти лет предлагается ознакомиться с историей о двух девушках, которая заканчивается их свадьбой. Украинские геи пожаловались на государство в ЕСПЧ © CC0, Pixabay

«Ответы поступили от Министерства культуры и информационной политики. В письме за подписью государственного секретаря Яремы Дуля сообщается, что произведение "Принцесса + принцесса: долго и счастливо" действительно было приобретено за государственный счет и распространено среди детских и школьных библиотек по всей Украине», — говорится в сообщении.

В целом тогда была согласована закупка продукции на общую сумму 666 тысяч гривен (около 1,6 млн рублей). Список закупленной литературы был утвержден Кабмином экс-премьера Владимира Гройсмана.

Украинские радикалы часто выступают против ЛГБТ и срывают акции за их права. В прошлом году они напали на марш движения в Харькове, из-за чего два сторонника ЛГБТ оказались в больнице. Также было совершено нападение на марш в Одессе, в результате которого также пострадали охранявшие митинг полицейские.

Кроме того националисты сорвали акцию за права ЛГБТ в Киеве. ТРЦ «Гуливер» должен был пять дней подсвечивать здание цветами флага ЛГБТ — сообщества. Однако националисты вышли на «акцию устрашения» против руководства ТРЦ. После этого освещение здания было прекращено.

В организации KyivPride заявили, что ЛГБТ сообщество — это неотъемлемая часть Украины. И призвали прекратить терпеть произвол «от людей, у которых нет ни капли уважения к человеческому достоинству и жизни украинцев».