«Мы оба сегодня подтвердили, что встреча между нашими лидерами — президентом Зеленским и премьер-министром Орбаном остается на повестке дня, и мы будем упорно работать для того, чтобы сделать эту встречу максимально результативной, и чтобы эта встреча открыла новую страницу в двусторонних отношениях на основе принципа взаимного уважения», — сказал Кулеба.
Также, по его словам, Украина и Венгрия договорились провести переговоры по языку и образованию, и онлайн бизнес-форум между предпринимателями двух стран.
Украинский министр заявил, что Украина и Венгрия сегодня — это «партнеры, которые хотят решать проблемы, как друзья, которые хотят решать проблемы, а не создавать новые проблемы».
В свою очередь Сийярто отметил, что обратился к Кулебе с тем, чтобы начать совместную работу в связи с законом об образовании, который, по его словам, вызвал «определенное напряжение».
В конце ноября СБУ провела обыски у функционера благотворительного фонда в Закарпатье по подозрению в содействии Венгрии во вмешательстве во внутренние дела Украины.
Ранее Киев принял закон, запрещающий венграм обучать своих детей на родном языке. Будапешт в ответ заблокировал все встречи в формате Украина-НАТО.