Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана остается на повестке дня. Об этом 27 января сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.

«Мы оба сегодня подтвердили, что встреча между нашими лидерами — президентом Зеленским и премьер-министром Орбаном остается на повестке дня, и мы будем упорно работать для того, чтобы сделать эту встречу максимально результативной, и чтобы эта встреча открыла новую страницу в двусторонних отношениях на основе принципа взаимного уважения», — сказал Кулеба.

Глас вопиющей Венгрии в Европе © segodnya.ua

Украинский министр заявил, что Украина и Венгрия сегодня — это «партнеры, которые хотят решать проблемы, как друзья, которые хотят решать проблемы, а не создавать новые проблемы».

В свою очередь Сийярто отметил, что обратился к Кулебе с тем, чтобы начать совместную работу в связи с законом об образовании, который, по его словам, вызвал «определенное напряжение».

В конце ноября СБУ провела обыски у функционера благотворительного фонда в Закарпатье по подозрению в содействии Венгрии во вмешательстве во внутренние дела Украины.

Ранее Киев принял закон, запрещающий венграм обучать своих детей на родном языке. Будапешт в ответ заблокировал все встречи в формате Украина-НАТО.