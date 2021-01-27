Он отметил, что при ухудшении эпидемиологической ситуации будет неизбежно введение нового жесткого локдауна.
«Все мы очень устали от ограничений и хотим вернуться к привычной жизни. Но, если сейчас потеряем контроль над ситуацией, неизбежным будет введение нового локдауна, как это произошло в некоторых европейских странах. Поэтому давайте не терять бдительности и пока не расслабляться», — сказал Кличко.
Мэр напомнил, что в Киеве и во всей Украине продолжают действовать ограничения, которые правительство ввело в декабре 2020 года.
Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за последние сутки выросло на 3776, скончались 145 человек. За все время пандемии COVID-19 на Украине заразились 1 200 883 человека, летальных исходов — 22 202.
С 25 января Украина переходит в «оранжевую» зону, которая действовала до локдауна. Вновь вступают в силу ряд ограничений, действовавших до введения жесткого локдауна.