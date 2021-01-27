Глобальные институты не всегда справляются с новыми вызовами, однако это не повод от них отказываться, не предлагая ничего взамен, сказал президент России Владимир Путин 27 января в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Донбасс, Украина и СНГ: о чем рассказал Путин на большой пресс-конференции © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Я уже не раз отмечал, что многие из таких институтов сегодня переживают не лучшие времена, мы на различных саммитах это постоянно говорим. Эти институты создавались в другую эпоху, и отвечать на сегодняшние вызовы им, может быть, объективно трудно. Но хотел бы подчеркнуть, что это не повод от них отказываться, не предлагая ничего взамен», — сказал Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что указанные структуры обладают уникальным опытом работы и большим потенциалом, во многом нереализованным, который нужно аккуратно адаптировать к современным реалиям и рано выбрасывать на свалку истории.