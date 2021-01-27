По его мнению, мировому сообществу предстоит заняться укреплением и развитием универсальных институтов, на которых лежит особая ответственность за обеспечение стабильности и безопасности в мире, за выработку правил поведения в глобальной экономике и торговле.
«Я уже не раз отмечал, что многие из таких институтов сегодня переживают не лучшие времена, мы на различных саммитах это постоянно говорим. Эти институты создавались в другую эпоху, и отвечать на сегодняшние вызовы им, может быть, объективно трудно. Но хотел бы подчеркнуть, что это не повод от них отказываться, не предлагая ничего взамен», — сказал Путин.
Глава российского государства подчеркнул, что указанные структуры обладают уникальным опытом работы и большим потенциалом, во многом нереализованным, который нужно аккуратно адаптировать к современным реалиям и рано выбрасывать на свалку истории.