Она показала подписчикам один из эфиров передачи «Остров искушений», где она со своим уже бывшим парнем Андреем выступила в качестве участницы.
По задумке проекта, четыре пары должны были отправиться на остров, где влюбленные жили отдельно друг от друга и ходили на свидание с другими. Каминскую и ее возлюбленного представили там как личного помощника президента автомобилестроительной компании и будущего преподавателя вокала. Только имя себе артистка тогда выбрала другое.
«Раз пять пересмотрела. Мой первый шаг к популярности. Оля — это мой сценический псевдоним», — прокомментировала архивное видео Каминская.
«От прежней Оли ничего не осталось. Полностью себя переделала», «Да уж…. Глядя, как вы выглядели в 21 год, страшно представить, как выглядели бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!» — прокомментировали архивные кадры пользователи.
Читайте также: «НеАнгелы» отказались от украинского языка.
Слава Каминская была замужем дважды. Сначала за бизнесменом Евгением, брак продержался всего около года, потом — за пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Пара прожила вместе 5 лет, но, несмотря на двоих общих детей, супруги развелись.