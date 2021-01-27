Солистка украинской группы «НеАнгелы» 36-летняя Слава Каминская обнародовала видео своего участия в реалити-шоу, когда ей был 21 год. Нарезка из программы появилась на ее стене в Instagram 26 января

В сети обсуждают новое платье Тимошенко © ba.org.ua

По задумке проекта, четыре пары должны были отправиться на остров, где влюбленные жили отдельно друг от друга и ходили на свидание с другими. Каминскую и ее возлюбленного представили там как личного помощника президента автомобилестроительной компании и будущего преподавателя вокала. Только имя себе артистка тогда выбрала другое.

«Раз пять пересмотрела. Мой первый шаг к популярности. Оля — это мой сценический псевдоним», — прокомментировала архивное видео Каминская.

«От прежней Оли ничего не осталось. Полностью себя переделала», «Да уж…. Глядя, как вы выглядели в 21 год, страшно представить, как выглядели бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!» — прокомментировали архивные кадры пользователи.

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Слава Каминская была замужем дважды. Сначала за бизнесменом Евгением, брак продержался всего около года, потом — за пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Пара прожила вместе 5 лет, но, несмотря на двоих общих детей, супруги развелись.