Бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный, которого подозревают в заказе убийства генерала СБУ Андрея Наумова, даст пресс-конференцию. Соответствующий анонс на днях появился на сайте Брюссельского пресс-клуба

На сайте говорится, что запланирована конференция «Шокирующие факторы коррупции в Украине: бывший высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный расскажет о злоупотреблениях высокопоставленных чиновников страны».

Наглость от жадности. Сотрудники СБУ решили убить коллегу © СТРАНА.ua

«Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины (2019-2020), бывший начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Дмитрий Нескоромный расскажет о провокации против него со стороны сотрудников СБУ, а также о нашумевших фактах коррупции в высших эшелонах власти Украины», — говорится в анонсе.

Ранее сообщалось, что бывший первый замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный сбежал при попытке задержания полицией 22 января в Киеве. При этом по делу о возможной причастности к организации убийства Наумова был задержан и позднее арестован сотрудник спецподразделения «Альфа» СБУ Андрей Расюк.