На сайте говорится, что запланирована конференция «Шокирующие факторы коррупции в Украине: бывший высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный расскажет о злоупотреблениях высокопоставленных чиновников страны».
Пресс-конференция назначена на 2 февраля, в 09:00 по Киеву (10:00 мск), ее будут транслировать онлайн.
«Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины (2019-2020), бывший начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Дмитрий Нескоромный расскажет о провокации против него со стороны сотрудников СБУ, а также о нашумевших фактах коррупции в высших эшелонах власти Украины», — говорится в анонсе.
Ранее сообщалось, что бывший первый замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный сбежал при попытке задержания полицией 22 января в Киеве. При этом по делу о возможной причастности к организации убийства Наумова был задержан и позднее арестован сотрудник спецподразделения «Альфа» СБУ Андрей Расюк.