«Все более значимую роль в жизни общества стали играть технологические, прежде всего цифровые, гиганты. Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в Штатах происходили в предвыборной кампании. И это уже не просто гиганты какие-то экономические, по отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государством», — сказал Путин.
Ранее Twitter и Facebook «заморозили» аккаунты действующего на тот момент президента США Дональда Трампа за якобы подстрекательство к насилию. Запрет позднее поддержали и некоторые другие соцсети. Трамп назвал это беспрецедентной атакой на свободу слова.
То, что аккаунты Трампа были заблокированы без серьезных оснований, говорит о том, что свобода слова под угрозой, сказала заместитель главы Европейской комиссии Вера Йоурова.
По ее словам, власти Евросоюза уже сделали выводы и готовят пакет законов, который не позволит возникнуть подобной ситуации в Европе, однако для их вступления в силу понадобится время, а на текущий момент ЕС беззащитен перед действиями интернет-гигантов.