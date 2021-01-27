Все более значимую роль в современном обществе играют цифровые гиганты, которые по отдельным направлениям уже де-факто конкурируют с государством, заявил президент России Владимир Путин 27 января в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе

«Все более значимую роль в жизни общества стали играть технологические, прежде всего цифровые, гиганты. Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в Штатах происходили в предвыборной кампании. И это уже не просто гиганты какие-то экономические, по отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государством», — сказал Путин.

США и кризис: как и почему олигархи борются с трампизмом © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Дональда Трампа за якобы подстрекательство к насилию. Запрет позднее поддержали и некоторые другие соцсети. Трамп назвал это беспрецедентной атакой на свободу слова.

То, что аккаунты Трампа были заблокированы без серьезных оснований, говорит о том, что свобода слова под угрозой, сказала заместитель главы Европейской комиссии Вера Йоурова.

По ее словам, власти Евросоюза уже сделали выводы и готовят пакет законов, который не позволит возникнуть подобной ситуации в Европе, однако для их вступления в силу понадобится время, а на текущий момент ЕС беззащитен перед действиями интернет-гигантов.