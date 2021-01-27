«У меня есть товарищ. Он мне звонит и говорит: "Кто у тебя будет в 2POpodcast?" Я говорю: "Michelle Andrade". А он говорит: "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" А он очень богатый человек. И у меня таких вопросов от депутатов очень много», — рассказал Потап.
Он спросил у самой певицы, готова ли она знакомиться, правда, имя тайного воздыхателя не назвал. Девушка ответила, что встретиться с ней можно, но исключительно во время концерта. Правда, их у исполнительницы пока нет из-за карантина.
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Потап уточнил, сможет ли все-таки певица полюбить депутата или предпринимателя, то есть человека «немузыкальной профессии».
«Подарки приветствуются. Но я считаю, что мужчина, который не из этой сферы (шоу-бизнес. — Ред.), будет ревнивым и не будет понимать, почему съемка задержалась, почему концерт так поздно начинается», — заявила девушка.
Michelle Andrade родилась в Боливии в семье украинки и боливийца, в 2010 году переехала в Киев. В 2016-м — начала работать с продюсерским центром Потапенко.
Несколько лет назад артистка встречалась с украинским певцом Никитой Ломакиным, сейчас утверждает, что не состоит в отношениях.