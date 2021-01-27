Певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) рассказал, что украинской певицей боливийского происхождения Michelle Andrade интересуются первые люди государства и просят его с ней познакомить. Об этом Потап заявил в эфире программы 2POpodcast, вышедшей 26 января на YouTube

«У меня есть товарищ. Он мне звонит и говорит: "Кто у тебя будет в 2POpodcast?" Я говорю: "Michelle Andrade". А он говорит: "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" А он очень богатый человек. И у меня таких вопросов от депутатов очень много», — рассказал Потап.

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Потап уточнил, сможет ли все-таки певица полюбить депутата или предпринимателя, то есть человека «немузыкальной профессии».

«Подарки приветствуются. Но я считаю, что мужчина, который не из этой сферы (шоу-бизнес. — Ред.), будет ревнивым и не будет понимать, почему съемка задержалась, почему концерт так поздно начинается», — заявила девушка.

Michelle Andrade родилась в Боливии в семье украинки и боливийца, в 2010 году переехала в Киев. В 2016-м — начала работать с продюсерским центром Потапенко.

Несколько лет назад артистка встречалась с украинским певцом Никитой Ломакиным, сейчас утверждает, что не состоит в отношениях.