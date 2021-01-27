По его словам, национальный интерес Венгрии заключается в том, чтобы ускорить процесс вакцинации. Так как из-за коронавируса в стране ежедневно умирают около 100-150 человек. Экономике страны при этом ежедневно наносится ущерб примерно в 10-15 млрд форинтов (2,5-4 млрд рублей).
«Чем больше людей мы сможем привить, тем скорее мы сможем поставить на ноги нашу экономику. Но, к сожалению, закупки вакцины проходят в ЕС централизованно, и мы получаем гораздо меньше доз. Поэтому мы решили, что будем вести переговоры, чтобы закупать вакцину как в Китае, так и в России», — сказал Сийярто.
Он напомнил, что российская вакцина получила одобрение венгерского регулятора, в то время как ни одна вакцина из Китая пока не утверждена.
Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и Венгрия подписали контракт о поставках российской вакцины от коронавируса. Венгрия купит 2 млн доз.