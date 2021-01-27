Венгрия решила закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», поскольку остро в ней нуждается. Об этом 27 января заявил глава Министерства иностранных дел страны Петер Сийярто на пресс-конференции со своим коллегой Дмитрием Кулебой, которую транслировали в Facebook

Венгерскому посольству пригрозили перед приездом Сийярто на Украину © Валерий Мельников | Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Чем больше людей мы сможем привить, тем скорее мы сможем поставить на ноги нашу экономику. Но, к сожалению, закупки вакцины проходят в ЕС централизованно, и мы получаем гораздо меньше доз. Поэтому мы решили, что будем вести переговоры, чтобы закупать вакцину как в Китае, так и в России», — сказал Сийярто.

Он напомнил, что российская вакцина получила одобрение венгерского регулятора, в то время как ни одна вакцина из Китая пока не утверждена.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и Венгрия подписали контракт о поставках российской вакцины от коронавируса. Венгрия купит 2 млн доз.