Рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество и порождают нетерпимость, сказал президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе 27 января

«Рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество, порождают социальную, расовую, национальную нетерпимость, причем такое напряжение прорывается наружу даже в странах с казалось бы устоявшимися гражданскими и демократическими институтами, призванными сглаживать, гасить подобные явления и эксцессы», — приводит слова Путина РИА новости.

Миллионеры идут на помощь – западные СМИ выражают желание решить проблему неравенства © AFP, Thomas COEX

Встреча в Давосе в этом году проходит в формате онлайн из-за пандемии COVID-19.