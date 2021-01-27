«Рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество, порождают социальную, расовую, национальную нетерпимость, причем такое напряжение прорывается наружу даже в странах с казалось бы устоявшимися гражданскими и демократическими институтами, призванными сглаживать, гасить подобные явления и эксцессы», — приводит слова Путина РИА новости.
Системные социально-экономические проблемы порождают общественное недовольство, есть иллюзия, что их можно загнать в угол, но тогда общество будет разделено и политически, и социально, добавил Путин.
Встреча в Давосе в этом году проходит в формате онлайн из-за пандемии COVID-19.