«Одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение относительно применения сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые нарушают порядок использования воздушного пространства Украины, совершая полеты в рамках запрещенной зоны над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым и Севастополя», — сказано в постановлении.
В дополнении к постановлению содержится список авиакомпаний, среди которых: «Вологодское авиационное предприятие», «Красавиа», «Комиавиатранс», «Авиакомпания Азимут», «Авиакомпания "Ираэро"», «Авиасервис», «Авиакомпания "Тулпар Эйр"», «Аэролимузин», федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственная компания "223 летный отряд" Министерства обороны РФ», «Авиакомпания "Победа"», «Авиационные технологии инвестиции сервис», федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» и «Авиакомпания "Симаргл"».
Украина считает Крым своей территорией и надеется на возвращение полуострова.
Крым вошел в состав РФ в результате референдума 2014 года, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
Президент страны Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма с присоединением его к РФ закрыт окончательно.