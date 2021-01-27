Кабмин Дениса Шмыгаля на заседании 27 января рекомендовал Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввести санкции в отношении 13 авиакомпаний из Российской Федерации, трансляция заседания велась на Youtube-канале кабинета министров

«Одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение относительно применения сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые нарушают порядок использования воздушного пространства Украины, совершая полеты в рамках запрещенной зоны над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым и Севастополя», — сказано в постановлении.

США разрешили своей авиации летать над Крымом, но не над Днепром © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Украина считает Крым своей территорией и надеется на возвращение полуострова.

Крым вошел в состав РФ в результате референдума 2014 года, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Президент страны Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма с присоединением его к РФ закрыт окончательно.