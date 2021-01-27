Киев и Будапешт создадут рабочую группу для консультаций по внедрению закона об образовании. Об этом 27 января сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на брифинге с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой

Венгерский дипломат заявил, что стороны договорились создать рабочую группу по внедрению закона об образовании, который «вызывает напряжение» в отношениях стран.

Глас вопиющей Венгрии в Европе © segodnya.ua

«Этот вопрос 40 школ, работающих в поселениях с населением менее 50 тысяч. Вопрос количества часов венгерского языка. Получили обещание, что это будет конструктивно решено», — сказал министр.

Он отметил, что, если сторонам удастся прийти к согласию по этому вопросу, отношения между Венгрией и Украиной продвинутся вперед.

Ранее Венгрия раскритиковала принятый в сентябре 2017 года на Украине закон об образовании, как нарушающий языковые и образовательные права национальных меньшинств, в частности венгров Закарпатья.