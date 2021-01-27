Венгерский дипломат заявил, что стороны договорились создать рабочую группу по внедрению закона об образовании, который «вызывает напряжение» в отношениях стран.
По словам Сийярто, в рамках работы группы, в частности, будет обсуждаться количество часов преподавания венгерского языка в украинских школах.
«Этот вопрос 40 школ, работающих в поселениях с населением менее 50 тысяч. Вопрос количества часов венгерского языка. Получили обещание, что это будет конструктивно решено», — сказал министр.
Он отметил, что, если сторонам удастся прийти к согласию по этому вопросу, отношения между Венгрией и Украиной продвинутся вперед.
Ранее Венгрия раскритиковала принятый в сентябре 2017 года на Украине закон об образовании, как нарушающий языковые и образовательные права национальных меньшинств, в частности венгров Закарпатья.