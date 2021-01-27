Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден серьезно расходятся в своих позициях по Донбассу, сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 27 января во время встречи с журналистами

Днем ранее Путин и Байден поговорили по телефону о продлении ДСНВ и Украине, однако освещение встречи Москвой и Вашингтоном свидетельствует о различии позиций сторон по Донбассу, считает Песков.

В частности, Кремль писал о «внутриукраинском конфликте», а Белый дом — «о российской агрессии».

«Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет, но главное, что имеется готовность продолжать диалог для обсуждения этих разногласий», — сказал Песков.

Пять фактов о независимом Донбассе: что произошло и что будет © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.

В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором».

Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.