Скончался известный советский и российский актёр, Заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин. О его смерти 27 января сообщил директор и художественный руководитель «Коляда-театра» в Екатеринбурге Николай Коляда

«Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актёром в Свердловской драме. Играл всё», — написал Коляда на своей странице в VK.

Унылое и жалкое зрелище. Деградация актера-комика в президента Украины-неудачника © REUTERS, Sergey Dolzhenko/Pool via REUTERS

Уроженец Запорожья, актёр получил известность благодаря роли сына Поликарпа Кружилина в сериале «Вечный зов». Позднее он сыграл полковника Чусова в сериале «Ликвидация», а также врача в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Снимался он и в сериале «Молодёжка», где сыграл роль отца Андрея Кисляка.