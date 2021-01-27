«Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актёром в Свердловской драме. Играл всё», — написал Коляда на своей странице в VK.
О том, из-за чего умер 68-летний Лахин, не сообщается.
Уроженец Запорожья, актёр получил известность благодаря роли сына Поликарпа Кружилина в сериале «Вечный зов». Позднее он сыграл полковника Чусова в сериале «Ликвидация», а также врача в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой».
Снимался он и в сериале «Молодёжка», где сыграл роль отца Андрея Кисляка.