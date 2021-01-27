Блогерша из Киева Таисия Онацкая, она же di.rubens в соцсетях, поблагодарила подписчиков за поддержку в скандале из-за видео с ее участием, снятого на майдане. Об этом написал Obozrevatel 27 января

«Это та "Европа", ради которой некоторые граждане совершили "государственный переворот"? Спасибо, нам такое не нужно. Держись, девочка, мы с тобой», «Все, что могут эти "европеизированным люди", так это орать "Слава Украине! " и "Смерть москалям"! Не бойся ничего, до конца с тобой! Поставим этих "умников" на место!» — написали пользователи девушке.

Поддержавшим ее людям di.rubens ответила «Спасибо, что вы рядом!», что в ряде украинских изданий оценили как издевательство над «революцией достоинства», а комментаторам приписали российское гражданство.

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Между тем, критика в адрес блогера продолжается, так, например, свое мнение о травле девушки высказал в Facebook пользователь под ником Александр Гром.

«Общество искренне удивляется, почему блогерка, которая попала в скандал с дурацким опросом, так не любит украинскую армию. Все слышали тезисы от нее о том, как ВСУ "воюют с мирными жителями" и "крови на руках ВСУ". Так вот, если убрать эмоции и рассмотреть все поближе, то ответ можно увидеть на поверхности. Нелюбовь к своей армии компенсируется любовью к армии России. Все просто», — написал он.

Скандал начался с появления в сети ролика, где Онацкая отвечает на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран. Так, из пары Россия-США и Россия-Белоруссия девушка называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом говорит: «Россия». Какой конкретно критерий выбора был ей предложен — осталось за кадром.

На ролик обратил внимание офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, он назвал поступок блогерши постыдным и стал активно распространять информацию о ней в соцсетях с формулировкой, что она призналась РФ в любви.

В результате девушку стали травить, часть компаний, заключивших с ней ранее рекламные контракты, расторгли их, а в ВСУ потребовали от блогерши все-таки сделать выбор между Россией и Украиной.

В ответ она заявила, что «украинка и гордится этим», и объяснила, что вопрос, который остался за кадром в скандальном видео, звучал так: «Какую страну ты бы хотела посетить?»