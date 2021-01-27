Разгневанные охотники готовятся навестить Зеленского

Акция протеста «Всеукраинский предупредительный митинг ведущих охотничьих организаций и хозяйств» проходит 27 января под зданием Верховной Рады в Киеве. Об этом сообщает vesti.ua

Мероприятие посвящено рассмотрению парламентом ряда законопроектов, убийственных для охотничьего собаководства, охотничьего, лесного и других аграрных отраслей.

Охотники также планируют переместиться под стены Кабмина и Офиса президента, где вручат перечень требований представителям власти.

Ранее в Раде зарегистрировали законопроект №2232, которым предлагается внести изменения в Закон «Об охотничьем хозяйстве и охоте». Экологи выступили против него, потому что им предусмотрен запрет на отстрел волков, ворон, бродячих собак и кошек пользователями охотничьих угодий.