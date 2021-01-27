Стоимость проезда в киевском метрополитене может увеличиться с 8 гривен (около 20 рублей) до 20 гривен (около 50 рублей). Об этом 27 января в комментарии украинским «Вестям» рассказал глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко

По его словам, из-за коронавируса число пассажиров значительно сократилось, однако расходы остались на прежнем уровне. С февраля, по его словам, местные власти начнут рассматривать вопрос подорожания проезда.

«Они взяли на себя много финансовых обязательств, перед тем же ЕБРР (Европейским банком реконструкции и развития. — Ред.), для получения новых автобусов. И, я думаю, они готовы к повышению, но ждут, когда первыми решатся маршрутчики», — сказал Павленко.

На центральной станции киевского метро инсценировали ритуальное убийство — видео © Instagram, big_kyiv

Отмечается, что кроме мэра столицы Виталия Кличко никто об этом не заявит, а он не станет этого делать до внеочередных парламентских или даже президентских выборов.

В последний раз стоимость проезда в Киеве поднялась в два раза летом 2018 года.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин введен до конца февраля. С понедельника Украина вышла из жесткого локдауна, который длился с 8 по 24 января.