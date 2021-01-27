По его словам, из-за коронавируса число пассажиров значительно сократилось, однако расходы остались на прежнем уровне. С февраля, по его словам, местные власти начнут рассматривать вопрос подорожания проезда.
«Они взяли на себя много финансовых обязательств, перед тем же ЕБРР (Европейским банком реконструкции и развития. — Ред.), для получения новых автобусов. И, я думаю, они готовы к повышению, но ждут, когда первыми решатся маршрутчики», — сказал Павленко.
Также, по его словам, цены могут подняться на проезд не только в метрополитене, но и в остальном общественном транспорте — автобусах, троллейбусах и трамваях. Источники издания в Киевской власти подтвердили информацию Павленко. Обсуждается тариф на уровне 16-20 гривен.
Отмечается, что кроме мэра столицы Виталия Кличко никто об этом не заявит, а он не станет этого делать до внеочередных парламентских или даже президентских выборов.
В последний раз стоимость проезда в Киеве поднялась в два раза летом 2018 года.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин введен до конца февраля. С понедельника Украина вышла из жесткого локдауна, который длился с 8 по 24 января.