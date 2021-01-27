Закон о языке, ограничивший сферу употребления русского языка на Украине, антиукраинский по своей сути, потому что нарушает права граждан Украины, вносит в общество раскол. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала украинская поэтесса и переводчик Евгения Бильченко

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Однако благодаря крайней слабости власти радикалы сначала притихли, а теперь они почувствовали возможность правого реванша.

«Правые реваншисты получили надежду, что возьмут здесь власть, а языковой закон эту надежду укрепил, потому что он репрессивный и антиконституционный. В конце концов он антиукраинский, потому что нарушает права граждан Украины, вносит в общество раскол. Вот они взбесились после этого, это социальная патология, это истерия. Полный психодел», — рассказал собеседница издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

С 16 января на Украине вступил в силу закон об обязательно использовании украинского языка в сфере обслуживания.

Профессор кафедры культурологии факультета философского образования и науки Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгения Бильченко стала объектом травли со стороны праворадикалов на Украине после того, как в Facebook выступила в защиту русского языка, раскритиковав статью 30 закона о языке. Кроме физической расправы ей угрожают увольнением.