Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в очередной раз заставила коллег и своих соотечественников обсудить свою персону. За последнее время политик сильно изменилась, ей приписывают «уколы красоты» и пластическую хирургию. Удивляет Тимошенко и новыми нарядами, пишет Znaj.ua 27 января

На пленарное заседание Верховной Рады, состоявшееся в среду, 27 января, лидер «Батькивщины» пришла в оригинальном платье с кожаными элементами. Внешность политика тут же обсудили ее коллеги, не остались в стороне и пользователи соцсетей, также бурно отреагировавшие на изменения Тимошенко. Так, например, публицист Юрий Чевордов пошутил на эту тему у себя в Facebook.

«Про повестку дня и ее формирование. Все такие: — Что будем обсуждать? Конец локдауна?

День рождения Владимира Зеленского? Юлия Тимошенко такая: — А ну стоять. Вы будете обсуждать вновь и вновь мою внешность…» — написал Чевордов.

Ранее кожаное платье, вызвавшее споры, надела другая украинка — певица Тина Кароль.

«Тимошенко в топе»: соцсети о смене имиджа лидера «Батькивщины» © ba.org.ua

Украинский стилист Ильяс Сахтара назвал обновленный образ Тимошенко излишне романтизированным для работы в Раде, но уточнил, что, возможно, желание лидера партии нравиться мужчинам связано с планами, которые политик строит на время после заседаний.