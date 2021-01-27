На пленарное заседание Верховной Рады, состоявшееся в среду, 27 января, лидер «Батькивщины» пришла в оригинальном платье с кожаными элементами. Внешность политика тут же обсудили ее коллеги, не остались в стороне и пользователи соцсетей, также бурно отреагировавшие на изменения Тимошенко. Так, например, публицист Юрий Чевордов пошутил на эту тему у себя в Facebook.
«Про повестку дня и ее формирование. Все такие: — Что будем обсуждать? Конец локдауна?
День рождения Владимира Зеленского? Юлия Тимошенко такая: — А ну стоять. Вы будете обсуждать вновь и вновь мою внешность…» — написал Чевордов.
Ранее кожаное платье, вызвавшее споры, надела другая украинка — певица Тина Кароль.
В последнее время Тимошенко часто удивляет украинцев переменами во внешности. Политик распрощалась со своей фирменной прической с косой, перейдя на укладку с завитыми локонами. Также ей приписывают подтяжку лица и изменение формы губ.
Украинский стилист Ильяс Сахтара назвал обновленный образ Тимошенко излишне романтизированным для работы в Раде, но уточнил, что, возможно, желание лидера партии нравиться мужчинам связано с планами, которые политик строит на время после заседаний.