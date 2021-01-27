По улицам Киева разъезжает гибрид «Волги» и BMW. Фото автомобиля разместили в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook 26 января

Кузов автомобиля собран из деталей BMW и «Волги». Отмечается, что у машины украинские номера.

Бэтмен — украинец? В Монако заметили его суперкар © fraza.com написали в сообществе.

«Украинец, взял немножко от БМВ, немножко от "Волги", и получился суржик)))», «Смесь бульдога с носорогом», «BMWolga», «Бэтмобиль украинская версия», «Лорен Дитрих», — стали шутить в комментариях.

Ранее, в октябре 2020 года, в Монако заметили настоящий бэтмобиль, принимавший участие в съемках фильма 1989 года, с украинскими номерами. Сообщалось, что он был отреставрирован в киевской автомастерской.