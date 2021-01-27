Кузов автомобиля собран из деталей BMW и «Волги». Отмечается, что у машины украинские номера.
«Что за чудо-аппарат был замечен в Киеве?» — написали в сообществе.
«Украинец, взял немножко от БМВ, немножко от "Волги", и получился суржик)))», «Смесь бульдога с носорогом», «BMWolga», «Бэтмобиль украинская версия», «Лорен Дитрих», — стали шутить в комментариях.
Ранее, в октябре 2020 года, в Монако заметили настоящий бэтмобиль, принимавший участие в съемках фильма 1989 года, с украинскими номерами. Сообщалось, что он был отреставрирован в киевской автомастерской.