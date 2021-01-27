Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко хочет инициировать проведение референдумов по пяти вопросам. Об этом 27 января она заявила во время выступления в парламенте, которое транслировал телеканал «Рада»

По ее словам, в числе вопросов будут легализация марихуаны и продажа земли.

«Мы инициируем проведение референдумов по пяти вопросам: украинский газ и атомную электроэнергию с 30% рентабельностью отдать гражданам Украины; вопрос земли и продажи сельскохозяйственной земли; продажа стратегической собственности; о марихуане. Мы спросим у людей, готовы ли они легализовать достаточно тяжёлый наркотик; игорный бизнес», — сказала Тимошенко.

Глас растерянного народа: когда на Украине пройдёт референдум по рынку земли © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Зеленский, в частности, поинтересовался у народа, нужно ли легализировать оружие в стране, следует ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах, поддерживают ли граждане создание в Донбассе свободной экономической зоны, а также легализацию в Украине медицинского каннабиса для снижения боли у тяжелобольных, необходимо ли сократить число депутатов Рады до 300 и надо ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Украинские политики и эксперты считают, что Зеленский решил провести опрос, поскольку закон о референдуме до местных выборов принять не успели.