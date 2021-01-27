По ее словам, в числе вопросов будут легализация марихуаны и продажа земли.
«Мы инициируем проведение референдумов по пяти вопросам: украинский газ и атомную электроэнергию с 30% рентабельностью отдать гражданам Украины; вопрос земли и продажи сельскохозяйственной земли; продажа стратегической собственности; о марихуане. Мы спросим у людей, готовы ли они легализовать достаточно тяжёлый наркотик; игорный бизнес», — сказала Тимошенко.
В июне Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме. Однако в целом закон так и не был принят. В день местных выборов осенью 2020 года президент Зеленский параллельно провел так называемый всеукраинский опрос, результаты которого до сих пор неизвестны.
Зеленский, в частности, поинтересовался у народа, нужно ли легализировать оружие в стране, следует ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах, поддерживают ли граждане создание в Донбассе свободной экономической зоны, а также легализацию в Украине медицинского каннабиса для снижения боли у тяжелобольных, необходимо ли сократить число депутатов Рады до 300 и надо ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Украинские политики и эксперты считают, что Зеленский решил провести опрос, поскольку закон о референдуме до местных выборов принять не успели.