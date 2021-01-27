Утверждается, что это был последний на Украине памятник Ленину на подконтрольных киевскому режиму территориях.
Памятник в селе Старые Трояны снесли ночью. Кто это сделал — не сообщается. Однако вряд ли Стерненко из Киева, куда ему удалось сбежать от следствия после убийства в Одессе, лично отправился в далекое село фотографировать памятник до и после разрушения.
Снимки, судя по всему, ему скинули его местные коллеги-нацисты. Стерненко некоторое время возглавлял одесское подразделение запрещенного в РФ «Правого сектора», связи с ультраправыми он после этого не терял.
О том, что последний памятник Ленину на Украине уничтожен, украинские СМИ и блогеры сообщают с 2016 года, когда в городе Новгород-Северский в Черниговской области демонтировали памятник Ильичу.
После этого «последнего» Ленина валили в Киеве, Харьковской и Одесской областях, причем в последней — неоднократно.
Что интересно, сильнее всего памятники времен СССР защищают в Одесской области в местах компактного проживания болгарской диаспоры. Например, памятник Карлу Марксу соратники Стерненко свалить не смогли, хотя и отбили монументу нос.