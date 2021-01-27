В селе Старые Трояны Одесской области снесли памятник Владимиру Ленину, сообщил 27 января в Facebook неонацист-убийца Сергей Стерненко

Сила радикалов: как Стерненко прогнул под себя суд и что это значит для украинской власти © Facebook, Natasya Nagorna

Памятник в селе Старые Трояны снесли ночью. Кто это сделал — не сообщается. Однако вряд ли Стерненко из Киева, куда ему удалось сбежать от следствия после убийства в Одессе, лично отправился в далекое село фотографировать памятник до и после разрушения.

Снимки, судя по всему, ему скинули его местные коллеги-нацисты. Стерненко некоторое время возглавлял одесское подразделение запрещенного в РФ «Правого сектора», связи с ультраправыми он после этого не терял.

«Ленин придет, порядок наведет» © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

После этого «последнего» Ленина валили в Киеве, Харьковской и Одесской областях, причем в последней — неоднократно.

Что интересно, сильнее всего памятники времен СССР защищают в Одесской области в местах компактного проживания болгарской диаспоры. Например, памятник Карлу Марксу соратники Стерненко свалить не смогли, хотя и отбили монументу нос.