Модель и бывшая девушка американского актера Арми Хаммера Пейдж Лорен рассказала, что отношения с ним были сложными и во время интимной близости ей приходилось терпеть жуткие вещи. Об этом на днях написал Spletnik

«Когда мы были вместе, у меня были синяки по всему телу. У меня до сих пор остались некоторые следы. Я была его реальной фантазией Кристиана Грея (персонаж фильма "50 оттенков серого". — Ред.). На мне были следы зубов и укусов. Он был одержим», — рассказала девушка.

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«Он хотел найти доктора в Лос-Анджелесе, чтобы тот мог удалить одно из моих ребер, так как "оно якобы мне не нужно, а затем приготовить его на гриле и съесть, пока я смотрю"», — заявила Пейдж.

Арми Хаммера в начале 2021 года обвинили в каннибализме, когда сразу несколько его бывших подружек публично заявили, что он проявлял соответствующие наклонности и жестоко с ними обращался.

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В связи с разразившимся скандалом бывшая жена артиста Элизабет Чэмберс решила вместе с детьми остаться на Каймановых островах и пока не видеться с отцом своих детей. У пары растут 6-летняя дочь и 4-летний сын. Самому Хаммеру пришлось отменить съемки в новом фильме.

«Да оставьте вы уже в покое этого Хаммера!!! Как только развелся, так понеслось… Нормальный мужик, немного садомазо, и что!!! Да таких полно в шоу-бизнесе!! Кто-то явно хочет ему испортить карьеру», «Светит парню участь Джонни Деппа — быть освистанным и "удаленным"», «Очень может быть, что он такой и есть, одного понять не могу: на фига с ним таким было встречаться?» — отреагировали на новости русскоязычные пользователи сетей.

Прадед звезды — известный миллионер еврейского происхождения Арманд Хаммер, отец которого был родом из Одессы.