«Когда мы были вместе, у меня были синяки по всему телу. У меня до сих пор остались некоторые следы. Я была его реальной фантазией Кристиана Грея (персонаж фильма "50 оттенков серого". — Ред.). На мне были следы зубов и укусов. Он был одержим», — рассказала девушка.
По ее словам, если бы она не останавливала Хаммера, то он мог бы «съесть кусок» ее. Девушка процитировала одно из высказываний актера, которое однажды он якобы адресовал ей.
«Он хотел найти доктора в Лос-Анджелесе, чтобы тот мог удалить одно из моих ребер, так как "оно якобы мне не нужно, а затем приготовить его на гриле и съесть, пока я смотрю"», — заявила Пейдж.
Арми Хаммера в начале 2021 года обвинили в каннибализме, когда сразу несколько его бывших подружек публично заявили, что он проявлял соответствующие наклонности и жестоко с ними обращался.
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В связи с разразившимся скандалом бывшая жена артиста Элизабет Чэмберс решила вместе с детьми остаться на Каймановых островах и пока не видеться с отцом своих детей. У пары растут 6-летняя дочь и 4-летний сын. Самому Хаммеру пришлось отменить съемки в новом фильме.
«Да оставьте вы уже в покое этого Хаммера!!! Как только развелся, так понеслось… Нормальный мужик, немного садомазо, и что!!! Да таких полно в шоу-бизнесе!! Кто-то явно хочет ему испортить карьеру», «Светит парню участь Джонни Деппа — быть освистанным и "удаленным"», «Очень может быть, что он такой и есть, одного понять не могу: на фига с ним таким было встречаться?» — отреагировали на новости русскоязычные пользователи сетей.
Прадед звезды — известный миллионер еврейского происхождения Арманд Хаммер, отец которого был родом из Одессы.