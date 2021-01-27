Мэр Харькова Геннадий Кернес умер еще в конце сентября. Об этом 26 января заявила депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева в эфире украинского телеканала

Геннадий Кернес: по следам моей памяти © Facebook, Геннадий Кернес

«То фото — единственное… Хочу сказать, что, если у человека открыты глаза, это не значит, что он в сознании», — сказала Мустафаева, имея в виду, скорее всего, снимок, который опубликовал бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс из немецкой клиники «Шарите».

Депутат выразила сожаление, что никто из обратившихся к ней не готов публично заявить о своих подозрениях и обратиться в правоохранительные органы с заявлением о фальсификации электронной подписи.

«А речь тут идет об узурпации власти господином Тереховым (Игорь Терехов — секретарь Харьковского горсовета, исполняющий обязанности мэра Харькова с 17 декабря 2020 года. — Ред.)», — подчеркнула Мустафаева.

Утром 17 декабря стало известно, что скончался Кернес, который болел COVID-19. С болезнью он сражался четыре месяца. За несколько дней до смерти у градоначальника отказала вторая почка, и ему подключили диализ. 23 декабря Кернеса отпели в Свято-Благовещенском кафедральном соборе.

Игоря Терехова избрали секретарем горсовета на первой сессии Харьковского горсовета нового созыва 9 декабря 2020 года на тайном голосовании. Его кандидатуру на эту должность утвердили по представлению Кернеса, которое он якобы прислал по электронной почте.