27 января 1841 года, 180 лет назад, в Мариуполе родился непревзойденный художник-пейзажист Архип Иванович Куинджи. Об этом сообщает Telegram-канал Украина.ру

«Впрочем, по поводу года рождения есть варианты. Дело в том, что в архивах хранятся три паспорта художника: в первом указано, что он родился в 1841 году, во втором — что в 1842 году, а в третьем — в 1843 году. И ладно. Будем считать, что сейчас начинаем торжества, а продолжать их можно до 2023 года, чтобы наверняка», — говорится в сообщении.

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При этом в метрике будущий художник был записан под фамилией Еменджи — «трудовой человек».

Среди его работ такие шедевры живописи, как «Лунная ночь на Днепре», «На острове Валааме», «Вечер на Украине» и многие другие.