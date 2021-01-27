«Впрочем, по поводу года рождения есть варианты. Дело в том, что в архивах хранятся три паспорта художника: в первом указано, что он родился в 1841 году, во втором — что в 1842 году, а в третьем — в 1843 году. И ладно. Будем считать, что сейчас начинаем торжества, а продолжать их можно до 2023 года, чтобы наверняка», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Куинджи по происхождению грек-урум, его фамилия в переводе на русский означает «золотых дел мастер».
При этом в метрике будущий художник был записан под фамилией Еменджи — «трудовой человек».
Среди его работ такие шедевры живописи, как «Лунная ночь на Днепре», «На острове Валааме», «Вечер на Украине» и многие другие.