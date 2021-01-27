По словам Селезнёва, в юности он много пил: «Люди, наверное, столько борща не съели». Он заметил, что «прошёл через это всё» и не хочет, чтобы другие это допускали.
Футболист добавил, что стоит беречь себя, а если здоровье позволяет, можно «хоть на голове стоять».
«Самая лютая пьянка? Я свои 30 лет, наверное, пять дней отмечал. Было такое в жизни. Ну а как? Это было в Днепре. Я ещё тогда на матч вышел — мы победили 4:2. Кажется, с «Черноморцем» играли. Думал, у меня печень отвалится. Не забил, но отдал тогда пас Калине», — рассказал Селезнёв.
После ухода из УПЛ Селезнёв играл в испанской «Малаге» и турецких футбольных клубах. В сентябре 2020 года заключил контракт с украинским футбольным клубом из села Ковалёвка Васильковского района Киевской области, с сезона 2019/2020 играет в Украинской премьер-лиге.