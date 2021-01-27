Украинская певица Оля Полякова пришла на день рождения подружки своих дочерей, 9-летней Алисы и 15-летней Марии, они не только поучаствовали в костюмированном шоу, но и пообщались с обитателями контактного зоопарка, где артистка поиздевалась над своей старшей наследницей. Видео с праздника Полякова выложила в сториз в Instagram 26 января

Звездная мать любит подвергать своих дочерей жизненным испытаниям, в этот раз она предложила 15-летней Марии побороть свой панический страх змей, погладить питона и взять его на руки. Девочка категорически отказывалась и даже расплакалась, но Полякова была непреклонна.

«Алиса (младшая дочь артистки. — Ред.) переборола страх тараканов, потому что стала кормить свою ящерицу. Я хочу, чтобы сегодня Маша переборола страх змей», — заявила певица.

Младшая сестра Марии решила продемонстрировать ей, что змея абсолютно безопасна, взяв ее на руки. После этого 15-летняя девочка все же решилась перебороть себя и позволила надеть себе на шею хладнокровное животное.

«Моя любимая. Господи, ты молодец», — отреагировала Полякова.

Оля Полякова дала 9-летней дочери шампанское, предварительно жестоко разыграв © Оля Полякова/Инстаграм

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Ранее певица похвалила языковой закон, вступивший в силу на Украине 16 января. Он предполагает, что вся сфера обслуживания в стране должна говорить с клиентами на украинском языке. В ответ многие поклонники Поляковой предложили и ей перевести свои песни с русского.