Звездная мать любит подвергать своих дочерей жизненным испытаниям, в этот раз она предложила 15-летней Марии побороть свой панический страх змей, погладить питона и взять его на руки. Девочка категорически отказывалась и даже расплакалась, но Полякова была непреклонна.
«Алиса (младшая дочь артистки. — Ред.) переборола страх тараканов, потому что стала кормить свою ящерицу. Я хочу, чтобы сегодня Маша переборола страх змей», — заявила певица.
Младшая сестра Марии решила продемонстрировать ей, что змея абсолютно безопасна, взяв ее на руки. После этого 15-летняя девочка все же решилась перебороть себя и позволила надеть себе на шею хладнокровное животное.
«Моя любимая. Господи, ты молодец», — отреагировала Полякова.
Ранее исполнительница подвергла испытанию младшую Алису, предложив ей попробовать острый перец. Пока девочка пыталась заглушить жар во рту, ее мать смеялась, и только слезы ребенка заставили исполнительницу помочь дочери.
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Ранее певица похвалила языковой закон, вступивший в силу на Украине 16 января. Он предполагает, что вся сфера обслуживания в стране должна говорить с клиентами на украинском языке. В ответ многие поклонники Поляковой предложили и ей перевести свои песни с русского.