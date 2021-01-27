За шесть лет пребывания на посту главы МВД Арсен Аваков в качестве поощрения наградил огнестрельным оружием 3196 человек. Об этом сообщил Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины, 27 января передает издание «Украинские новости»

Таким образом, в среднем каждый рабочий день Аваков награждал оружием двух человек.

«По результатам рассмотрения сообщаем, что министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым выдано приказов о поощрении ведомственным поощрительным отличием МВД Украины "Огнестрельное оружие": в течение 2014 года — 572, в 2015 году — 358, в 2016 году — 392, в 2017 году — 594, в 2018 году — 588, в 2019 году — 438», — сообщили в пресс-службе МВД.

И Яценюк с пулеметом "Максим". Как Минобороны Украины секретно награждает оружием © РИА Новости, Ирина Геращенко | Перейти в фотобанк

В частности, в 2016 году стало известно, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк получил в награду пулемет «Максим», кроме того, он был награжден «гангстерским» пистолетом-пулеметом «Томпсон» образца 1928 года.

В 2017 году бывший депутат Сергей Пашинский из наградного оружия в ходе конфликта прострелил ногу мужчине.