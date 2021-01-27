Министерство образования Украины хочет ввести обязательное преподавание христианской этики в 5-6 классах всех школ страны. Родители учеников выступили против нововведения в Facebook-группе «Родители SOS»

Школа по телевизору: на Украине появится новый формат уроков для детей © pixabay.com

Нововведение предложил министр образования Сергей Шкарлет.

«Зачем? А почему еще не изучать Коран, Буддизм?», «Я против, против навязывания христианизации. Не верю в эту бурду», «И "боже царя храни" вернуть незамедлительно, и розги», «Жесть… Еще можно что-то сделать? Есть какая-то антипетиция?», «Какой ужас! Сомневаюсь, что я дам изучать это ребенку», «Их же дети в обычных школах не учатся. Нет слов!», «Хочется церковное сообщество послать как можно дальше», «Как говорит наш гарант:" идите в сраку!"», «Безнравственные люди хотят учить детей морали. Мда». «Зачем она нужна в школе? Почему не мусульманская этика? Буддийская этика? Или просто этика?!», — написали родители в сети.

На Украине из-за нововведений сложилась удручающая ситуация с образованием: почти половина выпускников не справились с заданием сократить дробь на тесте ВНО (внешнее независимое оценивание, аналог российского ЕГЭ) по математике.

Ранее Министерство образования Украины предложило под видом эксперимента ввести в 10-х классах интегрированный курс «Естественные науки», что предполагает исключение из учебной программы школьников старших классов биологии, географии, физики, химии, экономики и астрономии как отдельных предметов. Немаловажным толчком к этому стала нехватка кадров.