На сайте президента Украины зарегистрировали петицию с предложением запретить использование сервиса TikTok на территории Украины. Об этом сообщает znaj.ua 26 января

По мнению автора петиции Сергея Мазура, большинство видеороликов в TikTok «не способствуют умственному развитию пользователей соцсети, что может способствовать деградации пользователей соцсети, в том числе и украинских».

Украинские солдаты и ополченцы братаются в TikTok © РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

Он поставил властям Украины в пример временную блокировку сервиса в Индонезии и запрет в Индии. Также он напомнил, что экс-президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете компаниям США на сотрудничество с TikТok.

Мазур заявил, что TikTok заблокировал хэштег #АТО, а из топов просмотров исчезли «все видео российско-украинской войны и доказательства российской агрессии».

«Исходя из вышесказанного, нельзя быть уверенными, что контент соцсети является безопасным для граждан Украины и может нести угрозу», — написал Мазур.

Для того, чтобы петицию рассмотрел глава государства, она должна набрать 25 тыс. подписей за 90 дней.

Ранее из-за того, что блогер di.rubens выбрала в викторине в TikTok Россию, а не Украину, в соцсетях вспыхнул скандал.