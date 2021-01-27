По мнению автора петиции Сергея Мазура, большинство видеороликов в TikTok «не способствуют умственному развитию пользователей соцсети, что может способствовать деградации пользователей соцсети, в том числе и украинских».
Мазур привел статистику Globalwebindex, согласно которой 41% пользователей TikTok являются лицами в возрасте от 16 до 24 лет, и заявил, что прежде всего контент TikTok может влиять негативно на молодое население Украины.
Он поставил властям Украины в пример временную блокировку сервиса в Индонезии и запрет в Индии. Также он напомнил, что экс-президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете компаниям США на сотрудничество с TikТok.
Мазур заявил, что TikTok заблокировал хэштег #АТО, а из топов просмотров исчезли «все видео российско-украинской войны и доказательства российской агрессии».
«Исходя из вышесказанного, нельзя быть уверенными, что контент соцсети является безопасным для граждан Украины и может нести угрозу», — написал Мазур.
Для того, чтобы петицию рассмотрел глава государства, она должна набрать 25 тыс. подписей за 90 дней.
Ранее из-за того, что блогер di.rubens выбрала в викторине в TikTok Россию, а не Украину, в соцсетях вспыхнул скандал.