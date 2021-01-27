В ближайшее время провести на Украине референдум не представляется возможным из-за финансовых ограничений. Об этом 26 января заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире «112»

Бортник рассказал о значении закона о всеукраинском референдуме © стрингер

По его словам, проведение референдума предусматривает большие финансовые затраты — речь идет о 2 миллиардах гривен (больше 5,3 млрд рублей).

Накануне Рада приняла законопроект «О народовластии через всеукраинский референдум» во втором чтении и в целом. За него проголосовали 255 нардепов. Парламентарии договорились, что каждая фракция предоставит перечень поправок к законопроекту, которые будут вынесены на голосование. В течении двух часов они рассмотрели 1386 правок, большинство из которых так и не приняли.

В законопроекте определены четыре вида всеукраинского референдума, в частности для внесения изменений в Конституцию Украины, решения вопросов общегосударственного значения, изменения территории страны и потери силы закона или отдельных его положений. Предусмотрено, что на референдум можно выносить только один вопрос. При этом документ запрещает выносить на референдум вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды, а также вопросы налогов, бюджета, амнистии и те, которые относятся к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Всеукраинский референдум объявляется по требованию не менее 3 млн граждан, которые имеют право голоса, соответствующим указом президента страны.