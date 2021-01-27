Планируется, что работа начнется в сентябре, сначала в пилотной версии — на базе двух киевских училищ, позже распространится на остальные учебные заведения профиля.
По задумке, в рамках пилотного проекта учащиеся должны будут овладеть современными практиками, а преподаватели — пройти повышение квалификации.
«На очереди создание новой учебной программы уровня ведущих мировых кулинарных школ. Никаких котлет и советского подхода к обучению», — сказал шеф-повар Клопотенко.
Ранее Украинский «МастерШеф», презирающий русских, показал, как живет в Киеве.
Евгений Клопотенко известен не только кулинарными талантами и победой в шоу «МастерШеф», но и своими политическими высказываниями.
Так, по его словам, Россия — страна-агрессор, которая ведет войну против Украины, поэтому кулинар не видит смысла в контактах с гражданами этого государства, а еще считает, что русские «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.