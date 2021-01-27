Министерство образования и науки Украины (МОН) совместно с украинским кулинаром Евгением Клопотенко планирует реализовать проект по изменению подготовки поваров и кондитеров страны. Об этом сообщили в пресс-службе МОН 26 января

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По задумке, в рамках пилотного проекта учащиеся должны будут овладеть современными практиками, а преподаватели — пройти повышение квалификации.

«На очереди создание новой учебной программы уровня ведущих мировых кулинарных школ. Никаких котлет и советского подхода к обучению», — сказал шеф-повар Клопотенко.

Ранее Украинский «МастерШеф», презирающий русских, показал, как живет в Киеве.

Евгений Клопотенко известен не только кулинарными талантами и победой в шоу «МастерШеф», но и своими политическими высказываниями.

Так, по его словам, Россия — страна-агрессор, которая ведет войну против Украины, поэтому кулинар не видит смысла в контактах с гражданами этого государства, а еще считает, что русские «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.