Украинский врач-фониатр Леонид Тринос, помогавший владеть голосом и учивший именитых украинских звезд вокалу скончался в возрасте 84 лет. Об этом в Facebook 26 января сообщил музыкант Святослав Вакарчук

«Сегодня не стало выдающегося врача-фониатра Леонида Триноса. Я тоже имел честь быть его учеником. Никогда не забуду его юмор, его голос, его добрую энергию. Жаль. Уходят лучшие», — написал Вакарчук.

Леонид Тринос проработал в киевском Институте отоларингологии более 60 лет, написал ряд научных работ, посвященных фониатрии, работал с именитыми вокалистами страны, такими как: София Ротару, Таисия Повалий, Виктор Павлик, Александр Розенбаум, Валерия, Анжелика Агурбаш, Ирина Понаровская.

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«Я узнал об этом лишь постфактум, превратившись из наставника в "обыкновенного страхового доктора", — возмутился тогда фониатр.

Сам Тринос имел музыкальное образование, закончил Киевскую государственную консерваторию по классу вокала и четверть века был действующим оперным певцом, а потом переквалифицировался в педагога по вокалу. Тут среди его учеников оказались Наталья Могилевская, Елена Власова и Вера Брежнева.