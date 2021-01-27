«Сегодня не стало выдающегося врача-фониатра Леонида Триноса. Я тоже имел честь быть его учеником. Никогда не забуду его юмор, его голос, его добрую энергию. Жаль. Уходят лучшие», — написал Вакарчук.
Леонид Тринос проработал в киевском Институте отоларингологии более 60 лет, написал ряд научных работ, посвященных фониатрии, работал с именитыми вокалистами страны, такими как: София Ротару, Таисия Повалий, Виктор Павлик, Александр Розенбаум, Валерия, Анжелика Агурбаш, Ирина Понаровская.
Доктор критиковал своих подопечных, несмотря на их статус и звездность, так, например, поругал Ротару за то, что она последние годы не тренировала свой голос, что отразилось на вокале. А вот на певицу Повалий именитый врач и вовсе обиделся, когда узнал, что она застраховала свой голос на миллион гривен.
«Я узнал об этом лишь постфактум, превратившись из наставника в "обыкновенного страхового доктора", — возмутился тогда фониатр.
Сам Тринос имел музыкальное образование, закончил Киевскую государственную консерваторию по классу вокала и четверть века был действующим оперным певцом, а потом переквалифицировался в педагога по вокалу. Тут среди его учеников оказались Наталья Могилевская, Елена Власова и Вера Брежнева.