Близнецов в феврале ждет большая удача в сфере образования, приключений и поездок, рассказал астролог.
Росс уточнил, что близнецам можно запустить бизнес в интернете или заняться получением высшего образования. Представители этого знака могут также удачно купить машину с пробегом.
«Близнецам можно отправляться в дорогу — их ждут прекрасные поездки, в том числе удачные путешествия за рубеж. Также в феврале представители этого знака могут установить полезные контакты с людьми из прошлого», — добавил он.